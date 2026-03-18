Bayern odmówi Juventusowi. Ten piłkarz jest nietykalny

13:38, 18. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Kicker

Josip Stanisić od jakiegoś czasu znajduje się na celowniku Juventusu. Bayern Monachium odmówi jednak sprzedaży swojego piłkarza - donosi niemiecki magazyn Kicker.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Josip Stanisić zostanie w Bayernie Monachium

Josip Stanisić jest ważnym zawodnikiem Bayernu Monachium w obecnym sezonie. Bardzo wszechstronny piłkarz potrafi zagrać na kilku pozycjach – na prawej obronie, lewej stronie defensywy czy jako stoper. Nic więc dziwnego, że 25-letni Chorwat wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jednym z klubów mających chrapkę na jego sprowadzenie jest Juventus, który poszukuje wzmocnień w linii obrony.

Turyńczycy najprawdopodobniej nie zdołają jednak ściągnąć do siebie Stanisicia. Z najnowszych informacji przekazanych przez niemiecki magazyn „Kicker” wynika bowiem, że defensor jest nietykalny w stolicy Bawarii.

Trener Bayernu Monachium – Vincent Kompany – niezwykle ceni 25-letniego piłkarza i chce kontynuować z nim współpracę. Władze klubu z Allianz Areny również nie zamierzają rozpatrywać żadnych ofert za swojego zawodnika.

Stanisić przeniósł się do akademii Bayernu Monachium w styczniu 2017 roku na zasadzie wolnego transferu z SC Furstenfeldbruck. Kampanię 2023/2024 spędził na wypożyczeniu w Bayerze Leverkusen, gdzie znacząco rozwinął swoje umiejętności pod okiem Xabiego Alonso. 27-krotny reprezentant Chorwacji w trwającym sezonie rozegrał 28 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował 6 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia urodzonego w Niemczech zawodnika na ponad 30 milionów euro.