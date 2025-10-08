Zirkzee na wylocie z Manchesteru United. Przejdzie do ligowego rywala?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

West Ham i Everton zabiegają o Joshuę Zirkzee

Manchester United podczas minionego letniego okienka transferowego poważnie wzmocnił swoją formację ofensywną. Do zespołu Czerwonych Diabłów dołączyli Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo oraz Matheus Cunha, co znacząco zwiększyło rywalizację o miejsce w składzie. W konsekwencji Joshua Zirkzee, który jeszcze niedawno był ważnym elementem ofensywy, stał się głębokim rezerwowym w ekipie Rubena Amorima. Holenderski napastnik rzadko pojawia się na boisku od pierwszych minut, a jego rola w drużynie wyraźnie zmalała. Wszystko wskazuje więc na to, że 24-letni snajper już zimą opuści Old Trafford i przejdzie do nowego klubu, w którym otrzyma więcej okazji do gry.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, Zirkzee może kontynuować swoją karierę w innym klubie Premier League. Według doniesień serwisu holenderski napastnik znalazł się bowiem na celowniku dwóch angielskich ekip – West Hamu United oraz Evertonu. Oba zespoły chcą wzmocnić linię ataku i zwiększyć konkurencję w formacji ofensywnej, dlatego snajper Manchesteru United stał się dla nich atrakcyjnym celem transferowym. Co więcej, jego sytuację bacznie obserwują również włoskie potęgi – AC Milan oraz Juventus – które od dawna interesują się byłym zawodnikiem Bolonii. Wydaje się zatem, że przyszłość Zirkzee stoi pod znakiem zapytania, a zimowe okno może przynieść mu nowe wyzwanie.

Joshua Zirkzee wie, że aby znaleźć się w kadrze swojej drużyny narodowej na mistrzostwa świata w 2026 roku, musi grać regularnie w topowej lidze. Sześciokrotny reprezentant Holandii trafił do Manchesteru United latem 2024 roku z Bolonii za niespełna 43 miliony euro. Od tego czasu rozegrał 53 spotkania, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Kontrakt atakującego z angielskim gigantem obowiązuje do 2029 roku, a wartość rynkowa napastnika jest szacowana na około 30 milionów euro. Dla Zirkzee nadchodzące miesiące będą niezwykle istotne – to od nich zależy, czy jego kariera ponownie nabierze rozpędu.