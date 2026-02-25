Everton zainteresowany piłkarzem Manchesteru City. To byłby wielki powrót

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

John Stones może wrócić do Evertonu

John Stones ma ważny kontrakt z Manchesterem City tylko do 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy strony zdecydują się na podpisanie nowej umowy. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, to 31-letni stoper już podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie mógł zmienić klub bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja stanowiłaby atrakcyjną okazję rynkową dla wielu zespołów poszukujących doświadczonego defensora.

Niewykluczone, że Stones zaliczy sentymentalny powrót. Jak podaje serwis „Football Insider”, mierzący 188 centymetrów obrońca wzbudza bowiem zainteresowanie Evertonu, którego barwy reprezentował już w latach 2013-2016. Włodarze z niebieskiej części Liverpoolu szukają wzmocnień do formacji defensywnej i uważnie monitorują sytuację swojego byłego zawodnika. Co ważne, Anglik doskonale zna realia klubu, dlatego ewentualna aklimatyzacja przebiegłaby dużo szybciej niż w przypadku innego transferu.

87-krotny reprezentant Anglii występuje w Manchesterze City od sierpnia 2016 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za ponad 55 milionów euro właśnie z wyżej wspomnianego Evertonu. W obecnym sezonie rozegrał 14 meczów, spędzając na murawie niespełna 900 minut. Doświadczony stoper nie zawsze mieści się w podstawowym składzie ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiolę, dlatego powrót na Goodison Park mógłby być dla niego szansą na regularniejszą grę. Jego przyszłość wyjaśni się w kolejnych miesiącach.