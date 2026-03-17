FC Barcelona poluje na reprezentanta Ekwadoru. Musi wzmocnić tę pozycję

FC Barcelona planuje wzmocnić pozycję stopera w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Camp Nou jest Joel Ordonez.

Joel Ordonez łączony z Barceloną

FC Barcelona w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie musiała sprowadzić nowego stopera. Środek obrony jest obecnie słabo obsadzony w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka, a dodatkowo Andreas Christensen może opuścić Camp Nou. W związku z tym mistrzowie La Liga uważnie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu topowego defensora, który wzmocni formację obronną i zapewni większą stabilność w tyłach.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do zespołu Dumy Katalonii jest Joel Ordonez. 21-letni Ekwadorczyk prezentuje się z bardzo dobrej strony w barwach Club Brugge, co nie umyka uwadze europejskich gigantów.

Barcelona będzie jednak musiała zmierzyć się z poważną konkurencją w walce o jego podpis, ponieważ rosły stoper znajduje się również na radarze Liverpoolu, PSG oraz Juventusu. Sprowadzenie mierzącego 188 centymetrów zawodnika wiązałoby się z wydatkiem ponad 30 milionów euro.

Joel Ordonez z powodzeniem występuje w belgijskim klubie od połowy 2022 roku, kiedy to przeniósł się na Stary Kontynent z Independiente del Valle. Czternastokrotny reprezentant Ekwadoru rozegrał dotychczas 117 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, ale wiele wskazuje na to, że utalentowany obrońca już wkrótce może wykonać kolejny ważny krok w swojej karierze.