FC Barcelona poluje na reprezentanta Ekwadoru. Musi wzmocnić tę pozycję

10:12, 17. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
FC Barcelona planuje wzmocnić pozycję stopera w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Camp Nou jest Joel Ordonez.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joel Ordonez łączony z Barceloną

FC Barcelona w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie musiała sprowadzić nowego stopera. Środek obrony jest obecnie słabo obsadzony w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka, a dodatkowo Andreas Christensen może opuścić Camp Nou. W związku z tym mistrzowie La Liga uważnie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu topowego defensora, który wzmocni formację obronną i zapewni większą stabilność w tyłach.

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do zespołu Dumy Katalonii jest Joel Ordonez. 21-letni Ekwadorczyk prezentuje się z bardzo dobrej strony w barwach Club Brugge, co nie umyka uwadze europejskich gigantów.

Barcelona będzie jednak musiała zmierzyć się z poważną konkurencją w walce o jego podpis, ponieważ rosły stoper znajduje się również na radarze Liverpoolu, PSG oraz Juventusu. Sprowadzenie mierzącego 188 centymetrów zawodnika wiązałoby się z wydatkiem ponad 30 milionów euro.

Joel Ordonez z powodzeniem występuje w belgijskim klubie od połowy 2022 roku, kiedy to przeniósł się na Stary Kontynent z Independiente del Valle. Czternastokrotny reprezentant Ekwadoru rozegrał dotychczas 117 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, ale wiele wskazuje na to, że utalentowany obrońca już wkrótce może wykonać kolejny ważny krok w swojej karierze.