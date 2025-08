Tottenham dogadał się z Bayernem. Wzmocni środek pola

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Joao Palhinha przejdzie do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur ma bardzo ambitne plany co do zbliżającego się sezonu, w którym chce powalczyć o kolejne trofea. Przypomnijmy, że w poprzedniej kampanii drużyna Kogutów triumfowała w Lidze Europy, pokonując w finale Manchester United 1:0. Kilka tygodni temu doszło do zmiany na ławce trenerskiej angielskiego klubu – Thomas Frank zastąpił Ange’a Postecoglou. Duński szkoleniowiec buduje ten zespół po swojemu, a każdy transfer jest z nim ściśle konsultowany.

Podczas trwającego letniego okienka do londyńskiej ekipy przeprowadził się Mohammed Kudus. Ponadto wykupieni zostali Mathys Tel oraz Kevin Danso. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, zwycięzcy Ligi Europy właśnie finalizują następne wzmocnienie składu. Mianowicie, szeregi zespołu Kogutów lada moment zasili Joao Palhinha, który przejdzie do Tottenhamu Hotspur na zasadzie rocznego wypożyczenia z Bayernu Monachium.

Klub z Londynu pokryje całą pensję defensywnego pomocnika i zapewni sobie opcję wykupu zawodnika za 30 milionów euro. Tym samym 30-letni Portugalczyk wraca do Premier League, gdzie miał już okazję grać. Joao Palhinha występował w koszulce bawarskiej drużyny od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę za ponad 50 milionów euro z Fulham. Doświadczony piłkarz na niemieckich boiskach rozegrał łącznie 25 spotkań, ale nie wpisał się do protokołu meczowego jako strzelec gola lub autor asysty.