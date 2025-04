Joao Felix może zmienić klub wewnątrz Premier League. Niespodziewany chętny

Joao Felix prawdopodobnie nie zostanie w Milanie na następny sezon. Portugalczyk ma wrócić do Chelsea, która zamierza go sprzedać. Jak informuje Graeme Bailey transfer piłkarza rozważa Wolverhampton.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Wolverhampton chce ściągnąć latem Joao Felixa

Joao Felix w pierwszej części sezonu nie mógł liczyć na regularną grę w barwach Chelsea. Enzo Maresca nie znalazł dla niego miejsca w swoich planach, więc podjęto decyzję o wypożyczeniu go do innego zespołu. Drugą część rozgrywek spędza w Mediolanie, gdzie broni barw Milanu. Z początku wiele wskazywało na to, że Rossoneri będą chcieli go wykupić, lecz nastąpił zwrot akcji.

Obecnie w Milanie nie mają o nim za dobrej opinii, więc nie chcą wiązać się z Portugalczykiem na stałe. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Felix wróci latem do Chelsea. W The Blues także nie wiążą z nim większych planów, dlatego po sezonie ponownie ma zmienić klub. Najnowsze informacje sugerują, że może zostać w Premier League.

Jak przekazał Graeme Bailey kandydatów do pozyskania Joao Felixa jest co najmniej kilku. Wcześniej pisano m.in. o Benfice, Realu Betis i West Hamie. Teraz do tego grona dołączył także inny zespół, który dla wielu może być sporym zaskoczeniem.

Według dziennikarza poważne zainteresowanie Felixem wyraził Wolverhampton. W najbliższym czasie ma dojść do rozmów pomiędzy klubami, aby dowiedzieć się o warunkach transferu. 25-latka może skusić fakt, że w drużynie z Molineux gra dużo jego rodaków.

🚨 Wolves are interested in signing João Félix from Chelsea this summer.



West Ham, Benfica and Real Betis are also in the race. ⚠️



(Source: @GraemeBailey) pic.twitter.com/yyZAIsc9lQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 24, 2025

W obecnym sezonie Felix ma na swoim koncie 35 spotkań, w których zdobył 8 goli i zaliczył 3 asysty. Kontrakt z Chelsea obowiązuje go do czerwca 2031 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro.