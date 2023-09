IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Joao Felix

FC Barcelona rzutem na taśmę domknęła wypożyczenie Joao Felixa

Reprezentant Portugalii publicznie wyznał, że gra dla Blaugrany jest jego marzeniem, odkąd był dzieckiem

Duma Katalonii nie zamieściła w kontrakcie opcji wykupu 23-latka na stałe

Felix spełnił marzenie, spędzi rok w Barcelonie

Już w połowie lipca Joao Felix zadeklarował chęć gry dla FC Barcelony. Reprezentant Portugalii podkreślił, że jest to jego marzeniem, odkąd był dzieckiem. Przez długi czas Blaugrana nie angażowała się jednak w negocjacje z Atletico Madryt. Ostatniego dnia okienka mistrzowie Hiszpanii postanowili jednak postarać się o 23-latka. Już w późnych godzinach wieczornych otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że Duma Katalonii ma nowego napastnika.

His dream came true 😏 pic.twitter.com/oiEvrXlDkz — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

Felix przeniesie się do Barcelony na zasadzie rocznego wypożyczenia. W umowie nie ma ani obowiązku, ani nawet opcji wykupu na stałe. Dwa hiszpańskie kluby mają już jednak doświadczenie w rozwiązywaniu takich spraw, jak miało to miejsce podczas ostatniego wykupywania Antoine’a Griezmanna. Najpierw, jednak, Portugalczyk musi dać powody do tego, by Blaugrana chciała związać się z nim na dłużej.

