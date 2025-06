Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joeo Felix

Neom SC chce ściągnąć Joao Felixa do Arabii Saudyjskiej

Joao Felix podczas ostatniego zimowego okienka transferowego został wypożyczony z Chelsea do Milanu. 25-letni napastnik nie podbił jednak ligi włoskiej, dlatego mediolański klub nie ściągnął go na podstawie transferu definitywnego, mimo że miał taką opcję. Zatem etatowy reprezentant Portugalii wrócił do Londynu, ale tam również nie ma dla niego miejsca. Trener zespołu The Blues – Enzo Maresca – nie jest bowiem zainteresowany kontynuowaniem współpracy z uchodzącym niegdyś za wielki talent zawodnikiem.

Tak więc Joao Felix lada moment powinien ponownie zmienić otoczenie. W tym momencie nie wiadomo, gdzie wychowanek FC Porto będzie kontynuował swoją karierę. Jak dowiedział się Ben Jacobs z brytyjskiego portalu „GiveMeSport”, 25-latek ma możliwość dołączenia do drużyny z Arabii Saudyjskiej – Neom SC. Ten zespół awansował na najwyższy poziom rozgrywkowy i planuje poważnie wzmocnić swój skład. Portugalski gwiazdor w tej ekipie mógłby dzielić szatnię z Saidem Benrahmą oraz Alexandrem Lacazettem.

Joao Felix posiada niezwykle bogate CV – podczas kariery grał także dla Barcelony oraz Atletico Madryt, ale w tych drużynach, podobnie jak w Chelsea i Milanie, kompletnie nie spełnił oczekiwań. W minionym sezonie cofnięty napastnik strzelił 10 goli oraz zanotował 3 asysty w 44 rozegranych spotkaniach, spędzając na boisku 2000 minut. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową mierzącego 181 centymetrów piłkarza na około 20 milionów euro. Co ciekawe, jeszcze w 2020 roku ten zawodnik był wart 100 milionów euro.