IMAGO / Middle East Images/ Yagiz Gurtug Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański wzbudza zainteresowanie wielu czołowych klubów w Europie

Pomocnik Fenerbahce jest na liście życzeń m.in. Napoli

I to właśnie klub z Serie A ma być liderem w wyścigu po 24-latka

Liczba Polaków w Napoli musi się zgadzać

Sebastian Szymański od momentu przeprowadzki do Fenerbahce latem tego roku spisuje się bardzo dobrze i jest jedną z kluczowych postaci zespołu, który walczy o mistrzostwo kraju oraz wciąż gra w europejskich pucharach. Reprezentant Polski dotychczas zdobył 12 goli i zanotował 14 asysty w 46 meczach w barwach ekipy ze Stambułu. To powoduje, że europejscy giganci coraz częściej zaglądają w kierunku Polaka i sprowadzenia go do swojej drużyny. Na liście potencjalnych nowych pracodawców pomocnika wymienia się chociażby Juventus, Liverpool czy Napoli.

I to właśnie ten ostatni zespół ma być faworytem w walce o reprezentanta Polski, tak przynajmniej wynika z informacji przekaz cenionego dziennikarza Nicolò Schira. Jego zdaniem neapolitańczycy musieliby zapłacić za gracza Fenerbahce kwotę w granicach 20-30 milionów euro. Takiej sumy życzy sobie bowiem zespół z Turcji. Umowa Szymańskiego z aktualnym klubem wygasa 30 czerwca 2027 roku.

