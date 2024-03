IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik nie ma w ostatnim czasie dobrej passy

Napastnik jest pominięty przez Michała Probierza podczas powołań do kadry

Z kolei Juventus zdecydował, że rozpatrzy wszystkie oferty za Polaka

Pożegnanie z Turynem?

Arkadiusz Milik nie ma ostatnio łatwego życia. Napastnik Juventusu pomijany jest przez Michała Probierza w czasie powołań na mecze reprezentacji Polski, z kolei w klubie również nie może liczyć na pewny plac. Co więcej, jego forma jest daleka od dobrej, a to przekłada się na coraz większą liczbę słów krytyki pod jego adresem. Coraz więcej wskazuje też na to, że wraz z końcem obecnego sezonu Polak zmieni otoczenie, szczególnie, że “Stara Dama” nie ma wobec niego szczególnych planów.

Według informacji przekazanych przez “La Gazzetta dello Sport”, Juventus rozważy wszystkie oferty nadesłane latem za 30-latka. Tym samym dziennikarze sugerują, że klub z Piemontu będzie chciał pozbyć się Milika jeszcze przed końcem wygasającej wraz z końcem czerwca 2026 roku umowy.

Były gracz m.in. Napoli w tym sezonie rozegrał 28 meczów zdobywając w nich sześć goli i notując tylko jedną asystę.

