Chelsea oraz Manchester City powalczą o angielski diament

Jeremy Monga to jeden z najlepiej zapowiadających się piłkarzy w Anglii. 16-letni skrzydłowy zwrócił uwagę Chelsea oraz Manchesteru City - podaje serwis TEAMtalk.

Majestic Media Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Monga

Jeremy Monga przykuł uwagę gigantów Premier League

Jeremy Monga uchodzi za jednego z najlepiej zapowiadających się młodych piłkarzy w Anglii. Zaledwie 16-letni skrzydłowy Leicester City już teraz regularnie występuje na seniorskim poziomie, co w jego wieku jest dużym osiągnięciem. Perspektywiczny ofensywny zawodnik zbiera bardzo dobre recenzje, imponując dynamicznym stylem gry, który sprawił, że znalazł się on na radarze wielu europejskich gigantów.

Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, największe szanse na zakontraktowanie Mongi mają dwaj potentaci z Premier League. Mowa o Chelsea oraz Manchesterze City, których działacze rozpoczęli już konkretne działania mające na celu pozyskanie lewego napastnika.

Wcześniej młodzieżowy reprezentant Anglii był również łączony z innymi potęgami ze Starego Kontynentu – Manchesterem United, Liverpoolem, Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain – co tylko potwierdza skalę zainteresowania jego osobą.

16-latek kilka miesięcy temu zadebiutował w pierwszym zespole Leicester City i ma już na koncie 21 występów, w których zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 1 asystę. Monga jest drugim najmłodszym debiutantem w historii Premier League. Obecnie rywalizuje z zespołem Lisów w Championship, a jego wartość rynkowa szacowana jest na około 10 milionów euro.