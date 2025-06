Chelsea chce rozchwytywanego stopera. Musi zapłacić 70 mln funtów

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jarrad Branthwaite przymierzany do Chelsea

Chelsea ma za sobą niezły sezon, który zwieńczyła triumfem w Lidze Konferencji (4:1 z Realem Betis w finale). Oprócz tego zespół The Blues zajął 4. miejsce w tabeli Premier League, dzięki czemu wróci do Ligi Mistrzów. Trener drużyny Niebieskich – Enzo Maresca – zdaje sobie sprawę, że jego ekipie potrzebne są wzmocnienia, by z powodzeniem grać na kilku frontach. Jak podaje brytyjski dziennik „Daily Mail”, londyńczycy szukają na rynku nowego stopera i dlatego zainteresowali się Jarradem Branthwaitem.

Gwiazdor Evertonu od dawna jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w całej Premier League. To nie umknęło uwadze skautów Chelsea czy Manchesteru United, którzy nieprzerwanie monitorują postępy środkowego obrońcy. Ewentualny transfer 22-letniego Anglika wiąże się z wyłożeniem na stół ogromnych pieniędzy – około 70 milionów funtów – ponieważ tyle oczekują za niego działacze z Goodison Park. Czas pokaże, czy któryś z wymienionych gigantów zdecyduje się na tak duży wydatek.

Jednokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Toffees od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się do niebieskiej części Liverpoolu za nieco ponad milion euro z Carlisle United, którego jest wychowankiem. Mierzący 195 centymetrów defensor grał również dla Blackburn Rovers oraz PSV Eindhoven, których koszulki przywdziewał na podstawie wypożyczenia. W minionym sezonie ceniony stoper rozegrał 33 mecze i strzelił 1 gola. Kontrakt zawodnika z Evertonem obowiązuje do połowy 2027 roku.