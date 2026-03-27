Jakub Kiwior zostanie w Porto na kolejny sezon?! Porto już zdecydowało

Jakub Kiwior ma zostać wykupiony przez FC Porto z Arsenalu. Z takiej opcji, która kosztować ma 17 milionów euro, Smoki chcą skorzystać, o czym donosi "A Bola".

FC Porto chce skorzystać z wykupu Kiwiora

Jakub Kiwior w tym sezonie spisuje się dobrze w barwach FC Porto i po dołączeniu do tego klubu przez Jana Bednarka, wspólnie z nim tworzy jeden z najlepszych ligowych duetów na Starym Kontynencie. Defensywa drużyny z Portugalii w tym sezonie tamtejszej ekstraklasy straciła tylko 11 bramek w 27 meczach. To wynik bardzo dobry, wręcz rewelacyjny.

Nie może więc dziwić, że FC Porto z pewnością chciałoby, aby reprezentant Polski był ich piłkarzem na stałe. Obecnie jest on bowiem tylko wypożyczony z Arsenalu, ale Smoki mają przecież opcję wykupu. Im bliżej końca sezonu, tym czasu na decyzję mniej, ale chyba właśnie ona zapadła. Według informacji, które przekazał serwis „A Bola”, FC Porto zamierza aktywować klauzulę wykupu Kiwiora z Arsenalu. Mowa o kwocie w okolicach 17 milionów euro, choć całość transferu jest nieco większa.

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 27 milionów euro. Na jego koncie jest łącznie 68 występów w barwach Kanonierów, do których trafił za 20 milionów euro z włoskiej Spezii. Jego kontrakt w Londynie wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

