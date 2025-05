fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior wróci do Włoch? Juventus i Inter wśród zainteresowanych

Jakub Kiwior przeżywa dobry czas. Skorzystał na problemach zdrowotnych Gabriela Magalhaesa i trafił do wyjściowej jedenastki Arsenalu. Zagrał między innymi w hitowych dwumeczach Ligi Mistrzów z Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain. Udowodnił, że stać go na grę na najwyższym europejskim poziomie, a jego występy z Królewskimi zostały ocenione bardzo pozytywnie.

Mikel Arteta od zawsze cenił Kiwiora jako solidnego rezerwowego, z którego w razie konieczności może skorzystać. Polakowi to jednak nie wystarcza, gdyż domaga się regularnej gry. Jego przyszłość na Emirates Stadium pozostaje pod znakiem zapytania, zwłaszcza, że Kanonierzy planują transfer kolejnego środkowego obrońcy. Byłoby to równoznaczne z odejściem Kiwiora.

W ostatnich tygodniach nazwisko Kiwiora wzbudziło spore poruszenie na rynku transferowym. Media łączą go z kolejnymi klubami – do grona zainteresowanych dołączyła niedawno Marsylia. Samemu zawodnikowi najbliżej jednak do Serie A, gdzie grał przed transferem do Arsenalu. Latem mógłby trafić do jednego z tamtejszych gigantów

„Football Insider” twierdzi, że Kiwiora na listach życzeń mają Juventus oraz Inter Mediolan. Te dwie uznane marki faktycznie śledzą jego poczynania jeszcze od czasów gry w Spezii Calcio.

W tej chwili nie wiadomo, jakich pieniędzy zażyczyłby sobie Arsenal. Kiwior jest związany umową do 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.