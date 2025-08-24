Jagiellonia znalazła następcę Pululu?! Negocjuje transfer

Jagiellonia Białystok negocjuje transfer Youssufa Sylli z belgijskiego Royal Charleroi. Napastnik ma być najpewniej następcą Afimico Pululu, o czym poinformował Sacha Tavolieri na platformie X.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia rozpoczęła negocjacje z nowym napastnikiem

Jagiellonia Białystok tego lata najprawdopodobniej pożegna się z Afimico Pululu. Coraz więcej wskazuje bowiem na to, że gwiazdor Dumy Podlasia odejdzie z klubu. Pytanie pozostaje jednak, czy wybierze on Lecha Poznań czy zespół węgierskiego Ferencvarosu, który oferuje mu znacznie lepsze warunki finansowe. Obecnie mało prawdopodobne wydaje się pozostanie Angolczyka na Podlasiu do końca sezonu, a to m.in. przez fakt, że wówczas wygasa jego umowa.

Niemniej jeśli do odejścia napastnika dojdzie, to Jagiellonia będzie musiała przeprowadzić transfer nowego snajpera do swojego zespołu. Według informacji, które przekazał na platformie X (dawniej Twitter) Sacha Tavolieri, nowym piłkarzem białostoczan może zostać Youssufa Sylla z belgijskiego Royal Charleroi. 22-letni Belg ma być chętny na przenosiny do Polski, a oba kluby rozpoczęły już negocjacje.

Youssuf Sylla w minionym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, ale nie zdobył w nich żadnego gola. Na koncie łącznie ma 37 występów dla Royal Charleroi i trzy trafienia. Najwięcej, bo aż 22 gole zdobył on w barwach Jong Essevee, zespołu z niższych lig belgijskich. W swojej karierze rozegrał także spotkania w młodzieżowych zespołach Torino. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Belgii na 600 tysięcy euro.

