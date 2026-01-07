Jagiellonia żegna Pietuszewskiego. Wielowymiarowy sukces

Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - FK Novi Pazar

Jagiellonia dumna z transferu

FC Porto w tym sezonie pozyskało już trzeciego polskiego zawodnika. Do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora dołączył Oskar Pietuszewski. Znamy szczegóły tej transakcji i wiemy, ile zarobi Jagiellonia Białystok. Dla trzeciej drużyny PKO BP Ekstraklasy to wielki moment, co klub otwarcie przyznaje.

– Dziś, gdy Oskar opuszcza nasze szeregi, robimy to z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Transfer ten jest sukcesem wielowymiarowym. W wymiarze finansowym ustanawia nowy, historyczny rekord przychodowy Klubu, bijąc dotychczasowe osiągnięcia. Pozwoli to na dalszą stabilizację i inwestycje w kolejne pokolenia Jagiellończyków. Jednak w wymiarze sportowym i ludzkim, jest to świadectwo naszej wiarygodności – czytamy w klubowych mediach.

– Jesteśmy dumni, że udało nam się doprowadzić do przenosin Oskara do tak wielkiego klubu, jakim jest FC Porto. (…) Podejmując tą decyzję kierowaliśmy się głównie szacunkiem wobec obranej ścieżki rozwoju Oskara oraz woli jego i jego najbliższego otoczenia. Najważniejsze było doprowadzenie do sytuacji, w której każda ze stron będzie w pełni usatysfakcjonowana i mam poczucie, że to nam się udało. Porozumienie, które wypracowaliśmy jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich zaangażowanych – dodaje Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii.