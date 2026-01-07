Pietuszewski zmienił klub! Wielomilionowa klauzula odstępnego

Tomasz Folta/ PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski w Porto. Dołączył do Bednarka i Kiwiora

Spodziewany transfer stał się faktem. Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. W szeregach portugalskiego giganta spotka się z dwoma reprezentantami Polski, Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem. Smoki potwierdziły pozyskanie utalentowanego nastolatka.

– Oskar Pietuszewski jest drugim zimowym wzmocnieniem FC Porto. 17-letni polski skrzydłowy podpisał kontrakt na trzy sezony, do 5 stycznia 2029 r., z klauzulą wykupu w wysokości 60 mln euro. Nowy zawodnik z numerem 77 dołącza do swoich rodaków Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora i staje się najmłodszym członkiem głównego składu Porto – czytamy w oficjalnym komunikacie.

📩 𝐀𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 🇵🇱



𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆, 𝑶𝒔𝒌𝒂𝒓 𝑷𝒊𝒆𝒕𝒖𝒔𝒛𝒆𝒘𝒔𝒌𝒊 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/kgrIFm5YvS — FC Porto (@FCPorto) January 7, 2026

Poznaliśmy także szczegóły finansowe transakcji z udziałem wychowanka ekipy z Białegostoku. Porto zapłaci za Pietuszewskiego 10 milionów euro. – To kwota, która obejmuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od osiągnięcia określonych celów – informuje kolejny komunikat. Jagiellonia zagwarantowała sobie 10% zysków z ewentualnego przyszłego transferu skrzydłowego.