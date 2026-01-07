Pietuszewski zmienił klub! Wielomilionowa klauzula odstępnego

13:13, 7. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Porto

Oskar Pietuszewski zmienił klubowe barwy. FC Porto potwierdziło transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Klub z Estadio do Dragao opublikował oficjalny komunikat.

Oskar Pietuszewski
Tomasz Folta/ PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski w Porto. Dołączył do Bednarka i Kiwiora

Spodziewany transfer stał się faktem. Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. W szeregach portugalskiego giganta spotka się z dwoma reprezentantami Polski, Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem. Smoki potwierdziły pozyskanie utalentowanego nastolatka.

– Oskar Pietuszewski jest drugim zimowym wzmocnieniem FC Porto. 17-letni polski skrzydłowy podpisał kontrakt na trzy sezony, do 5 stycznia 2029 r., z klauzulą wykupu w wysokości 60 mln euro. Nowy zawodnik z numerem 77 dołącza do swoich rodaków Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora i staje się najmłodszym członkiem głównego składu Porto – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Poznaliśmy także szczegóły finansowe transakcji z udziałem wychowanka ekipy z Białegostoku. Porto zapłaci za Pietuszewskiego 10 milionów euro. – To kwota, która obejmuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od osiągnięcia określonych celów – informuje kolejny komunikat. Jagiellonia zagwarantowała sobie 10% zysków z ewentualnego przyszłego transferu skrzydłowego.

