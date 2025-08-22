Jagiellonia potwierdza. Dojdzie do odejścia gwiazdora?!

Jagiellonia Białystok otrzymała ofertę za Afimico Pululu. Te informacje Goal.pl potwierdził prezes białostoczan Ziemowit Deptuła w rozmowie z "Interią". Zaznaczył jednak, że rozmowy się dopiero zaczynają.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ziemowit Deptuła

Jagiellonia ma oferty za Pululu, co dalej?

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze weszła w nowy sezon i pomimo falstartu w pierwszym meczu z Termaliką, może być absolutnie bardzo zadowolona z dotychczasowych wyników. Szczególnie, że awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy jest już właściwie o krok. Wiadomo jednak także, że będzie się on wiązał z wymagającą grą na trzech frontach, co oznacza konieczność posiadania szerokiej i mocnej kadry.

Z pewnością wielkim osłabieniem pod tym względem byłoby odejście Afimico Pululu. O tym, że Angolczyk może odejść z Polski mówiło się już od wielu tygodni, a nawet miesięcy, ale teraz temat ten wraca ze zdwojoną siłą. Piotr Koźmiński na naszych łamach informował bowiem o ofercie w wysokości 1,5 miliona euro od węgierskiego Ferencvarosu. Teraz te informacje i fakt, że rośnie zainteresowanie napastnikiem potwierdził prezes Jagiellonii w rozmowie z Przemysławem Langierem z „Interii”.

– W ostatnim tygodniu dostaliśmy kilka ofert, to nie tylko Ferencvaros. Od poniedziałku codziennie coś przychodziło. Powoli zaczynamy rozmowy i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, kto ile da, i gdzie Afimico będzie chciał grać – powiedział Ziemowit Deptuła, prezes Dumy Podlasia.

