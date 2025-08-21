Jagiellonia Białystok blisko awansu. Spora zaliczka przed rewanżem [WIDEO]

Awans Jagiellonii na wyciągniecie ręki
Jagiellonia Białystok znakomicie sobie radzi w tym sezonie w europejskich pucharach. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji podopieczni Adriana Siemieńca wyeliminowali FK Novi Pazar, a następnie rozprawili się z Silkeborg IF, zdobywając tym samym przepustkę do fazy play-off. W czwartek rywalem Dumy Podlasia było albańskie Dinamo Tirana.
Albańczycy w eliminacjach LK wyeliminowali andorski Atletic Club d’Escaldes i chorwacki Hajduk Split. Warto zaznaczyć, że w poprzednim sezonie Dinamo zajęło trzecie miejsce w lidze, a nowy sezon rozpocznie dopiero w nadchodzących dniach.
Gospodarze objęli prowadzenie już w 12. minucie. Po mocnym strzale Oskara Pietuszewskiego bramkarz rywali wybił piłkę przed siebie, a czujny Jesus Imaz pewnie umieścił futbolówkę w siatce. Hiszpański zawodnik błyszczy na początku sezonu, a w miniony weekend zdobył 100. bramkę w Ekstraklasie.
Przed przerwą wynik dla Jagiellonii podwyższył Afimico Pululu. W 34. minucie niemiecki pomocnik Leon Flach zagrał w pole karne do angolskiego napastnika, który bez przyjęcia pewnie umieścił piłkę w siatce.
Po zmianie stron białostoczanie nie zwolnili tempa. W 50. minucie, po sporym zamieszaniu w polu karnym gości, Norbert Wojtuszek znalazł się w odpowiednim miejscu i zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie. Jagiellonia wypracowała sobie jeszcze kilka znakomitych okazji na podwyższenie wyniku przed rewanżem, ale mecz zakończył się pewnym zwycięstwem (3:0). Spotkanie rewanżowe w Albanii odbędzie się już za tydzień.
Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana 3:0 (2:0)
1:0 Jesus Imaz 12′
2:0 Afimico Pululu 34′
3:0 Norbert Wojtuszek 50′