Jagiellonia obserwuje reprezentanta Polski. Aż trudno w to uwierzyć

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Przemysław Wiśniewski na celowniku Jagiellonii?

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Być może niewielu spodziewało się, że kolejny sezon będzie dla Dumy Podlasia tak zadowalający, ale wszystko wskazuje na to, że znów do końca powalczą oni o mistrzostwo Polski i przede wszystkim w Lidze Konferencji Europy zanotują wynik podobny do tego z poprzedniego sezonu. Poza tym także na innych polach kibice mogą być zadowoleni; mowa m.in. o ponad 10 milionach euro, które spłyną za Oskara Pietuszewskiego.

Niemniej wiadomo, że aby się rozwijać, konieczne są kolejne transfery. Do tej pory Jagiellonia, a konkretnie Łukasz Masłowski, raczej stronił od wydawania wielu milionów euro na nowych graczy. Być może teraz to się zmieni, bowiem według informacji przekazanych przez serwis „tuttomercatoweb.com”, Jagiellonia uważnie obserwuje Przemysława Wiśniewskiego. Gracz Spezii Calcio już jakiś czas temu był łączony z byłym mistrzem Polski.

Problem może być właśnie w tym, że 27-letni gracz występującego na poziomie Serie B zespołu ma ważny kontrakt do końca czerwca 2027 roku, jest ważnym ogniwem tej drużyny i – jak pokazały ostatnie mecze kadry – także w reprezentacji Polski daje radę. Dlatego też oferta dla Włochów musiałby wynieść zapewne sporą sumę, być może w okolicach dwóch milionów euro.

Przemysław Wiśniewski w tym sezonie rozegrał w sumie do tej pory 19 spotkań. Łącznie na poziomie Serie B ma on 70 występów. Kilkanaście razy zagrał także w Serie A.

Zobacz także: Podolski: To co robimy w Górniku to majstersztyk. Ale chcę więcej! [NASZ WYWIAD]