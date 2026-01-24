Jagiellonia dokona sporego powrotu?! To odpowiedź na możliwe odejście

20:55, 24. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kuba Seweryn, X

Jagiellonia Białystok w obliczu bliskiej sprzedaży Dusana Stojinovicia, może sprowadzić Miłosza Matysika. Obrońca ostatnio łączony był z transferem do Termaliki. Informacje w tej sprawie przekazał Kuba Seweryn na platformie X.

Adrian Siemieniec
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Miłosz Matysik może wrócić do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przez większość dotychczasowego okienka transferowego była dość pasywna na rynku transferowym. Dość powiedzieć, że najwięcej do tej pory mówiło się o Oskarze Pietuszewskim i jego odejściu z klubu. W temacie nowych twarzy w zespole Adriana Siemieńca nieco rozruszało się dopiero w ostatnich dniach. W piątek Duma Podlasia potwierdziła bowiem swój dopiero pierwszy zimowy transfer.

Wiadomo jednak, że potrzeby są zdecydowanie większe. Kibice oczekują chociażby na nowego napastnik, który kilka dni temu był już łączony z klubem oraz przede wszystkim nowego skrzydłowego. Okazuje się jednak, że ruch będzie najpewniej także w defensywie. Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” informował bowiem o możliwym odejściu Dusana Stojinovicia. W takim wypadku prawdopodobnie Jagiellonia będzie chciał sięgnąć po Miłosza Matysika, a więc swojego byłego gracza, o czym poinformował Kuba Seweryn na platformie X.

Co ciekawe, Matysik w ostatnim czasie był łączony z transferem do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. W takim wypadku jednak wiele wskazuje na to, że korzystniejszą opcją dla samego zawodnika byłby powrót na Podlasie. 21-letni młodzieżowy reprezentant Polski aktualnie jest graczem Arisu Limassol, ale w tym sezonie rozegrał tylko pięć spotkań. W sumie dla tej ekipy ma 37 występów. Nieco więcej, bo 40 razy, wystąpił w barwach Jagiellonii, której jest wychowankiem.

