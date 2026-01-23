Jagiellonia Białystok rozstanie się z obrońcą. Konkretne zainteresowanie

Jagiellonia Białystok może stracić zimą Dusana Stojinovicia. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl informuje, że słoweński obrońca znalazł się na liście życzeń Orlando City.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Dusan Stojinović na radarze klubu z Major League Soccer

Jagiellonia Białystok kontynuuje zimową przebudowę kadry. W ostatnim czasie klub rozstał się z Oskarem Pietuszewskim, Alejandro Cantero i Marcinem Listkowskim. W piątek Duma Podlasia ogłosiła z kolei pierwszy zimowy transfer. Do zespołu Adriana Siemieńca dołączył Guilherme Montoia z CF Estrela Amadora. Portugalczyk podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Tymczasem z Białegostoku może odejść Dusan Stojinović. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, środkowy obrońca wzbudził bardzo poważne zainteresowanie Orlando City z Major League Soccer. Według dziennikarza, rozmowy w sprawie transferu Słoweńca są już na zaawansowanym etapie.

25-latek dołączył do Jagiellonii w styczniu 2023 roku z NK Celje. W rundzie jesiennej rozegrał 23 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i dołożył jedną asystę. Jego kontrakt w Białymstoku obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale zawiera opcję przedłużenia. Serwis Transfermarkt.de wycenia Słoweńca na 1,5 miliona euro.

Drużyna z Białegostoku aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasie, a wiosną zagra także w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Już 1 lutego Białostoczanie zmierzą się z Wisłą w Płocku w ramach 19. kolejki.