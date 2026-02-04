Jagiellonia jeszcze nie zamknęła kadry na drugą część sezonu. Białostoczanie chcą wzmocnić ofensywę, a Paweł Gołaszewski przekonuje, że ich szeregi może zasilić młodzieżowy reprezentant Polski.

Dawid Figura/ PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

Jagiellonia planuje transfer z Ekstraklasy

W trwającym okienku do ekipy Adriana Siemieńca dołączyło już czterech zawodników. Jagiellonia pozyskała Sameda Bazdara, Apostolosa Konstantopoulosa, Guilherme Montóię i Matíasa Nahuela. Jednak to najprawdopodobniej nie koniec wzmocnień. Paweł Gołaszewski informuje o poważnych planach klubu z Białegostoku.

Trzecia siła poprzedniego sezonu Ekstraklasy analizuje możliwość sprowadzenia Kajetana Szmyta. Młodzieżowy reprezentant Polski obecnie występuje w Zagłębiu Lubin, do którego przeniósł się w lecie 2024 roku z Warty Poznań.

Szmyt w tym sezonie rozegrał 19 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Miedziowymi obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a portal Transfermakt wycenia go na 450 tysięcy euro.

Jagiellonia od dłuższego czasu obserwuje 23-latka, ale teraz zainteresowanie ekipy z Podlasia jest bardzo poważne, co według Gołaszewskiego ma sugerować możliwą finalizację tego ruchu.