Jagiellonia ściągnie Portugalczyka? Ten sam agent co Lamine Yamal! [NASZ NEWS]

Jagiellonia przyspiesza na rynku transferowym. Z naszych informacji wynika, że do klubu ma dołączyć obrońca z Portugalii.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jaga przyspiesza

Jagiellonia przyspiesza na rynku transferowym. Hiszpański El Periodico de Aragon poinformował, że na wypożyczenie trafi tu Samir Bazdar, serbski napastnik Realu Saragossa, wcześniej przymierzany m. in do Rakowa.

Na tym jednak nie koniec. Z naszych ustaleń wynika, że blisko Jagiellonii jest też portugalski lewy obrońca Guilherme Montoia. To 22-letni zawodnik Estreli Amadora, który w tym sezonie rozegrał 11 spotkań w portugalskiej ekstraklasie.

Jest w stajni Mendesa!

Portal Transfermarkt wycenia go na 500 tysięcy euro. To wychowanek Benfiki Lizbona, który przeszedł w tym klubie wszelkie szczeble wtajemniczenia. Zaliczył też krótki pobyt w Anglii, w drużynie Norwich U21.

Montoia to były reprezentant Portugalii młodszych kategorii wiekowych. Grał w zespołach U15, U16, U17 i U20. Co ciekawe, reprezentuje go Jorge Mendes, a więc ten sam agent, który przez wiele lat prowadził Cristiano Ronaldo, a obecnie Lamine Yamala.

Montoia ma umowę z Estrelą tylko do lata 2026 roku.