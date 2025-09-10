Jagiellonia przebudowała skład. Ciekawe ruchy w Białymstoku

17:20, 10. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Jagiellonia Białystok była aktywna podczas letniego okienka transferowego. Nowymi podopiecznymi Adriana Siemieńca zostali m.in. Alex Cantero czy Yuki Kobayashi.

Piłkarze Jagiellonii Białystok
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – transfery w trakcie letniego okna 2025

Letnie okienko transferowe 2025 w wykonaniu Jagiellonii Białystok było niezwykle intensywne i pełne roszad kadrowych. Do drużyny Dumy Podlasia dołączyło aż dwunastu nowych zawodników, spośród których najdroższym okazał się Bernardo Vital, sprowadzony za 300 tysięcy euro. Oprócz niego szeregi zespołu Żółto-Czerwonych zasilili także Dimitris Rallis, Sergio Lozano, Louka Prip, Alex Cantero, Youssuf Sylla, AZ Jackson, Dawid Drachal, Yuki Kobayashi, Andy Pelmard, Alex Pozo oraz Bartłomiej Wdowik. Podlaski klub na wzmocnienia wydał łącznie 490 tysięcy euro, choć nie wszystkie kwoty zostały ujawnione, co oznacza, że faktyczna suma transferowa może być wyższa.

Równie dużo działo się po stronie transferów wychodzących – zespół z powodzeniem prowadzony przez Adriana Siemieńca opuściło aż czternastu piłkarzy. Najbardziej znaczące było odejście Mateusza Skrzypczaka, kluczowego stopera, który wrócił do Lecha Poznań. Włodarze Kolejorza zapłacili za niego 900 tysięcy euro, co stanowi dla białostoczan rekordowy zysk w tym okienku. Oprócz niego z klubem rozstali się m.in. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Częstochowa), Michal Sacek (Górnik Zabrze) oraz Adrian Dieguez (Radomiak Radom). Jagiellonia na sprzedażach zarobiła łącznie nieco ponad milion euro. To pozwoliło jej zamknąć okno transferowe z wyraźnym bilansem na plus.

Jagiellonia Białystok – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Bernardo Vitalśrodkowy obrońcaReal Zaragoza300 tys. euro
Dimitris Rallisśrodkowy napastnikSC Heerenveen190 tys. euro
Sergio Lozanośrodkowy pomocnikLevante UDbez odstępnego
Louka Pripprawy napastnikKonyasporbez odstępnego
Alex Canterolewy napastnikCD Tenerifebez odstępnego
Youssuf Syllaśrodkowy napastnikRoyal Charleroi SCbez odstępnego
AZ Jacksonofensywny pomocnikColumbus Crewnie ujawniono
Dawid Drachalofensywny pomocnikRaków Częstochowanie ujawniono
Yuki Kobayashiśrodkowy obrońcaPortimonense SADnie ujawniono
Andy Pelmardśrodkowy obrońcaClermont Foot 63wypożyczenie
Alex Pozoprawy napastnikUD Almeriawypożyczenie
Bartłomiej Wdowiklewy obrońcaSC Bragawypożyczenie
Kwoty według: „Transfermarkt”

Jagiellonia Białystok – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Mateusz Skrzypczakśrodkowy obrońcaLech Poznań900 tys. euro
Lamine Diaby-Fadigaofensywny pomocnikRaków Częstochowa120 tys. euro
Michal Sacekprawy obrońcaGórnik Zabrzebez odstępnego
Adrian Dieguezśrodkowy obrońcaRadomiak Radombez odstępnego
Jarosław Kubickidefensywny pomocnikGórnik Zabrzebez odstępnego
Paweł Olszewskiprawy obrońcaPolonia Warszawabez odstępnego (transfer definitywny)
Dimitrios Retsosśrodkowy obrońcaAsteras Aktor Bbez odstępnego
Miki Villarprawy napastnikWieczysta Krakównie ujawniono
Maksymilian StryjekbramkarzKilmarnock FCnie ujawniono
Alan Rybakśrodkowy napastnikPogoń Siedlcewypożyczenie
Wojciech Łaskiofensywny pomocnikRekord Bielsko-Białawypożyczenie
Szymon Stypułkowskidefensywny pomocnikPogoń Siedlcewypożyczenie
Kristoffer Hansenlewy napastnikbez klububez odstępnego
Tomas Silvaprawy obrońcabez klububez odstępnego
Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Jagiellonii Białystok

  • Nowi zawodnicy: 12
  • Odejścia z klubu: 14
  • Wydatki na transfery: 490 tys. euro
  • Zarobki na transferach: 1,02 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Jagiellonii Białystok

W zakończonym niedawno okienku transferowym z przejściem do Jagiellonii Białystok byli łączeni między innymi Hrvoje Smolcić (25-letni chorwacki stoper), Tom Dele-Bashiru (25-letni nigeryjski pomocnik) czy Florian Flick (25-letni niemiecki pomocnik). Działacze Dumy Podlasia pracowali także nad ponownym sprowadzeniem Darko Churlinova (25-letni macedoński skrzydłowy). Ostatecznie żaden z ruchów nie doszedł do skutku, ale niewykluczone, że temat tych transferów wróci, gdy tylko rynek otworzy się ponownie.

1+ Votes