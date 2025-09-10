Jagiellonia przebudowała skład. Ciekawe ruchy w Białymstoku

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – transfery w trakcie letniego okna 2025

Letnie okienko transferowe 2025 w wykonaniu Jagiellonii Białystok było niezwykle intensywne i pełne roszad kadrowych. Do drużyny Dumy Podlasia dołączyło aż dwunastu nowych zawodników, spośród których najdroższym okazał się Bernardo Vital, sprowadzony za 300 tysięcy euro. Oprócz niego szeregi zespołu Żółto-Czerwonych zasilili także Dimitris Rallis, Sergio Lozano, Louka Prip, Alex Cantero, Youssuf Sylla, AZ Jackson, Dawid Drachal, Yuki Kobayashi, Andy Pelmard, Alex Pozo oraz Bartłomiej Wdowik. Podlaski klub na wzmocnienia wydał łącznie 490 tysięcy euro, choć nie wszystkie kwoty zostały ujawnione, co oznacza, że faktyczna suma transferowa może być wyższa.

Równie dużo działo się po stronie transferów wychodzących – zespół z powodzeniem prowadzony przez Adriana Siemieńca opuściło aż czternastu piłkarzy. Najbardziej znaczące było odejście Mateusza Skrzypczaka, kluczowego stopera, który wrócił do Lecha Poznań. Włodarze Kolejorza zapłacili za niego 900 tysięcy euro, co stanowi dla białostoczan rekordowy zysk w tym okienku. Oprócz niego z klubem rozstali się m.in. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Częstochowa), Michal Sacek (Górnik Zabrze) oraz Adrian Dieguez (Radomiak Radom). Jagiellonia na sprzedażach zarobiła łącznie nieco ponad milion euro. To pozwoliło jej zamknąć okno transferowe z wyraźnym bilansem na plus.

Jagiellonia Białystok – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Bernardo Vital środkowy obrońca Real Zaragoza 300 tys. euro Dimitris Rallis środkowy napastnik SC Heerenveen 190 tys. euro Sergio Lozano środkowy pomocnik Levante UD bez odstępnego Louka Prip prawy napastnik Konyaspor bez odstępnego Alex Cantero lewy napastnik CD Tenerife bez odstępnego Youssuf Sylla środkowy napastnik Royal Charleroi SC bez odstępnego AZ Jackson ofensywny pomocnik Columbus Crew nie ujawniono Dawid Drachal ofensywny pomocnik Raków Częstochowa nie ujawniono Yuki Kobayashi środkowy obrońca Portimonense SAD nie ujawniono Andy Pelmard środkowy obrońca Clermont Foot 63 wypożyczenie Alex Pozo prawy napastnik UD Almeria wypożyczenie Bartłomiej Wdowik lewy obrońca SC Braga wypożyczenie Kwoty według: „Transfermarkt”

Jagiellonia Białystok – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Mateusz Skrzypczak środkowy obrońca Lech Poznań 900 tys. euro Lamine Diaby-Fadiga ofensywny pomocnik Raków Częstochowa 120 tys. euro Michal Sacek prawy obrońca Górnik Zabrze bez odstępnego Adrian Dieguez środkowy obrońca Radomiak Radom bez odstępnego Jarosław Kubicki defensywny pomocnik Górnik Zabrze bez odstępnego Paweł Olszewski prawy obrońca Polonia Warszawa bez odstępnego (transfer definitywny) Dimitrios Retsos środkowy obrońca Asteras Aktor B bez odstępnego Miki Villar prawy napastnik Wieczysta Kraków nie ujawniono Maksymilian Stryjek bramkarz Kilmarnock FC nie ujawniono Alan Rybak środkowy napastnik Pogoń Siedlce wypożyczenie Wojciech Łaski ofensywny pomocnik Rekord Bielsko-Biała wypożyczenie Szymon Stypułkowski defensywny pomocnik Pogoń Siedlce wypożyczenie Kristoffer Hansen lewy napastnik bez klubu bez odstępnego Tomas Silva prawy obrońca bez klubu bez odstępnego Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Jagiellonii Białystok

Nowi zawodnicy: 12

12 Odejścia z klubu: 14

14 Wydatki na transfery: 490 tys. euro

490 tys. euro Zarobki na transferach: 1,02 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Jagiellonii Białystok

W zakończonym niedawno okienku transferowym z przejściem do Jagiellonii Białystok byli łączeni między innymi Hrvoje Smolcić (25-letni chorwacki stoper), Tom Dele-Bashiru (25-letni nigeryjski pomocnik) czy Florian Flick (25-letni niemiecki pomocnik). Działacze Dumy Podlasia pracowali także nad ponownym sprowadzeniem Darko Churlinova (25-letni macedoński skrzydłowy). Ostatecznie żaden z ruchów nie doszedł do skutku, ale niewykluczone, że temat tych transferów wróci, gdy tylko rynek otworzy się ponownie.