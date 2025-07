Jagiellonia zanotuje wielki powrót?! „Bardzo tego chce”

Jagiellonia Białystok może sprowadzić Darko Churlinowa. Byłby to wielki powrót skrzydłowego do Dumy Podlasia, o czym powiedział prezes klubu w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Ziemowit Deptuła

Churlinow wróci do Jagiellonii Białystok?

Jagiellonia Białystok w tym sezonie ma bardzo ambitne plany. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca przede wszystkim liczy na kolejny sukces na krajowym podwórku, gdzie po mistrzostwie Polski oraz trzecim miejscu z ubiegłego sezonu apetyty są spore. Podobnie sprawa ma się w Pucharze Polski. Nie można jednak zapominać także o zmaganiach w europejskich pucharach, gdzie dojście do fazy ligowej, a potem wyjście z niej wydaje się być absolutnie w zasięgu białostoczan.

Wiadomo jednak, że do tego potrzebne są wzmocnienia. Tego lata Duma Podlasia przeszła sporą metamorfozę bowiem z drużyną pożegnało się wielu wartościowych graczy. Jednym z nich jest Darko Churlinow, który był jednym z ulubieńców trybun. Skrzydłowy okazał się zbyt drogi do utrzymania w klubie, ale teraz może dojść do zaskakującego zwrotu akcji. Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii powiedział w rozmowie z „Kanałem Sportowym”, że piłkarz bardzo chce wrócić do klubu.

– Jesteśmy z Darko w stałym kontakcie. Śledził nasz mecz z Termalicą, mówił, że go brakuje i bardzo chce tu wrócić. To nie tylko kwestia klubu, drużyny, ale też dobrze czuje się w mieście, w Białymstoku. Jeżeli nie będzie na stole jakiś wielkich pieniędzy, to chce wrócić do Jagiellonii. Miejsce dla niego jest – powiedział Ziemowit Deptuła w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

