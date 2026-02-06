Jagiellonia Białystok ma nowego pomocnika. Transferowy rekord klubu

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kajetan Szmyt nowym zawodnikiem Jagiellonii

Jagiellonia Białystok podczas zimowego okna transferowego rozstała się z Oskarem Pietuszewskim, który przeniósł się do FC Porto. Do klubowej kasy Dumy Podlasia ma trafić aż 10 milionów euro za utalentowanego skrzydłowego. Władze klubu nie próżnowały i szybko przystąpiły do wzmacniania kadry. Do zespołu dołączyli m.in. Samed Bazdar z Realu Saragossa, Guilherme Montoia z Estreli Amadora oraz Matias Nahuel z Maccabi Hajfa.

W piątek Jagiellonia ogłosiła także transfer Kajetana Szmyta. 23-letni pomocnik od 2024 roku był zawodnikiem Zagłębia Lubin, a wcześniej błyszczał w barwach Warty Poznań. Szmyt został wykupiony z Miedziowych za 700 tysięcy euro, co stanowi rekord transferowy klubu.

Piłkarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2028/29. W umowie znalazła się opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. W barwach Żółto-Czerwonych będzie występował z numerem 77 na koszulce.

W obecnym sezonie Szmyt rozegrał 18 spotkań w PKO BP Ekstraklasie, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Ma na koncie także jeden występ w STS Pucharze Polski. Pomocnik jest byłym reprezentantem Polski do lat 21. W młodzieżowej kadrze rozegrał 21 meczów i strzelił trzy gole.

– Przede wszystkim myślę, że to dla mnie będzie duży awans sportowy i dobre miejsce, żebym się rozwijał. Czuję, że przez ostatnie półtora roku przez kontuzje, czy też inne sytuacje nie było wielkiego postępu, więc mam nadzieję, że tutaj się rozwinę pod skrzydłami trenerów i taki jest mój cel – podkreślił Szmyt w rozmowie z klubowymi mediami.