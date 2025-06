Jack Grealish stracił zaufanie Pepa Guardioli, co może poskutkować odejściem skrzydłowego z Manchesteru City. Jak donosi brytyjski portal Football Insider, 29-letni Anglik znajduje się na celowniku innego klubu Premier League - Newcastle United.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish wzbudził zainteresowanie Newcastle United

Manchester City ma za sobą nieudany sezon, a jedną z twarzy słabej kampanii w wykonaniu drużyny Obywateli jest bez wątpienia Jack Grealish. 29-letni skrzydłowy nie pokazywał się z dobrej strony, będąc często pomijanym przez Pepa Guardiolę przy ustalaniu składu. Wiele wskazuje na to, że 39-krotny reprezentant Anglii zmieni barwy klubowe, gdy tylko otworzy się tegoroczne letnie okienko transferowe. Według brytyjskiego portalu „Football Insider” Jack Grealish może przejść do innego klubu Premier League.

Urodzony w Birmingham zawodnik znalazł się bowiem na radarze Newcastle United, z którym zagrałby w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Ekipa Srok zajęła 5. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy, dzięki czemu wywalczyła bilet do najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Trener zespołu The Magpies – Eddie Howe – liczy na poważne wzmocnienia składu, co pomoże jego drużynie z powodzeniem rywalizować na kilku frontach. Niewykluczone, iż tego lata na St James’ Park wyląduje właśnie Jack Grealish.

Doświadczony piłkarz w Newcastle United mógłby zająć miejsce Anthony’ego Gordona, gdyby ten ostatecznie przeprowadził się do Liverpoolu. Jack Grealish przywdziewa koszulkę ekipy The Citizens od sierpnia 2021 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium za 120 milionów euro z Aston Villi, gdzie zaczynał piłkarską przygodę. Jedno jest pewne – Manchester City nie odzyska całości kwoty zainwestowanej w zakup 29-letniego Anglika. W tym sezonie mierzący 180 centymetrów skrzydłowy rozegrał 32 mecze, strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst.