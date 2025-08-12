Jack Grealish opuścił Manchester City. Miękkie lądowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish i Pep Guardiola

Oficjalnie: Everton pozyskał Jacka Grealisha

Everton oficjalnie potwierdził pozyskanie Jacka Grealisha na zasadzie rocznego wypożyczenia z Manchesteru City. W umowie między stronami znalazła się ustalona na 50 milionów funtów opcja wykupu. Dla zespołu prowadzonego przez Davida Moyesa to ogromne wzmocnienie składu przed zbliżającą się kampanią Premier League. 29-letni skrzydłowy powinien zwiększyć jakość w linii ataku drużyny The Toffees i pomóc tej ekipie w walce o spokojne utrzymanie oraz poprawę wyników w angielskiej ekstraklasie.

W ten sposób Manchester City przynajmniej tymczasowo pożegnał się z piłkarzem, którego Pep Guardiola nie widział w swoich planach na nadchodzący sezon. Hiszpański szkoleniowiec konsekwentnie stawiał na innych skrzydłowych, a rola Jacka Grealisha w drużynie z Etihad Stadium wyraźnie malała. Wypożyczenie do Evertonu pozwoli zawodnikowi wrócić do regularnej gry i da możliwość odbudowy formy. Natomiast klub z Liverpoolu zyskał piłkarza, który w pełni zdrowy potrafi przesądzać o losach spotkań.

We have completed the loan signing of Jack Grealish from Manchester City. 📝 pic.twitter.com/MXlYV7LMWb — Everton (@Everton) August 12, 2025

Jack Grealish trafił do Manchesteru City w 2021 roku z Aston Villi za rekordowe wówczas dla angielskiego futbolu 100 milionów funtów. Choć w barwach zespołu The Citizens nie zawsze spełniał pokładane w nim oczekiwania, miał swój udział w największych sukcesach klubu w ostatnich latach. Zdobył m.in. trzy mistrzostwa Premier League, Puchar Anglii oraz triumfował w prestiżowej Lidze Mistrzów. Teraz przed nim nowe wyzwanie na Hill Dickinson Stadium. 39-krotny reprezentant Anglii na pewno będzie wiodącą postacią w Evertonie.