AS Roma szuka na rynku nowego stopera i może wybrać się na zakupy do Meksyku. Zdaniem Ekrema Konura na celownik rzymskiego klubu trafił Israel Reyes.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Israel Reyes

Israel Reyes przymierzany do Romy

AS Roma planuje wzmocnić kilka pozycji w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Wszystko wskazuje na to, że na Stadio Olimpico trafi między innymi nowy środkowy obrońca. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, rzymski klub może sięgnąć po bardzo nieoczywistego zawodnika. Zdaniem tureckiego dziennikarza uwagę włodarzy Giallorossich przykuł Israel Reyes, który na co dzień występuje w meksykańskim zespole, Club America.

24-letni defensor jest jednym z najbardziej obiecujących stoperów w tamtejszej lidze i niewykluczone, że już niedługo zrobi krok naprzód w swojej karierze, przeprowadzając się do topowej, europejskiej ligi. Warto dodać, iż AS Roma będzie musiała pokonać sporą konkurencję, żeby ściągnąć do siebie Israela Reyesa. Temu piłkarzowi bacznie przyglądają się bowiem również takie ekipy ze Starego Kontynentu jak Real Betis (La Liga) oraz Eintracht Frankfurt (Bundesliga).

18-krotny reprezentant Meksyku może więc wylądować w Serie A, albo obrać kierunek na Hiszpanię lub Niemcy. Israel Reyes z powodzeniem występuje w koszulce Club America od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Estadio Azteca z innej rodzimej drużyny, Puebla FC. Wcześniej grał dla Atlasu Guadalajara, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnej kampanii rozchwytywany defensor rozegrał 33 spotkania, w których zdobył 2 bramki.