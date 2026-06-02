Iraola poprosił Liverpool o wielki transfer. To gwiazda Realu Madryt

Liverpool ogłosi niebawem nowego trenera, którym zostanie Andoni Iraola. Hiszpan poprosił klub o pierwszy transfer. Jak podaje Fichajes, The Reds są gotowi zapłacić 70 mln euro za Deana Huijsena.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool chce gwiazdę Realu Madryt. Oferują 70 milionów euro

Andoni Iraola zostanie nowym trenerem Liverpoolu. Hiszpański szkoleniowiec zastąpi na stanowisku Arne Slota, który został zwolniony kilka dni temu. Jeszcze do niedawna odpowiadał za wyniki Bournemouth, które doprowadził do 6. miejsca w Premier League. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, 43-latek w najbliższych dniach powinien złożyć podpis pod kontraktem.

Choć oficjalnie nie został jeszcze zaprezentowany, rozpoczął już pracę poza kulisami. Z informacji Fichajes wynika, że Iraola poprosił Liverpool o transfer nowego piłkarza. Wymarzonym wzmocnieniem ma być Dean Huijsen, czyli stoper Realu Madryt.

Należy wspomnieć, że Iraola doskonale zna Huijsena. W sezonie 2024/2025 współpracowali razem w Bournemouth. Pod jego wodzą rozegrał 36 meczów, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Był jego kluczowym piłkarzem w wyjściowej jedenastce.

Huijsen przeniósł się do Realu Madryt właśnie z Wisienek, które zarobiły na nim ok. 62 mln euro. Miniony sezon nie był jednak najlepszy w wykonaniu młodego obrońcy. Dobre momenty przeplatał serią słabszych występów. Łącznie wziął udział w 40 meczach, zbierając na boisku 3038 z 3600 możliwych minut. Liverpool widzi w nim idealne wzmocnienie defensywy. Cenią jego profil oraz umiejętności. Uważają, że może godnie zastąpić odchodzącego po wygaśnięciu kontraktu Ibrahimę Konate.