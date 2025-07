Bayern zgłosił się po gwiazdę Bundesligi. Ta już zdecydowała

Sven Hoppe/dpa/Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium chce Xaviego Simonsa

Bayern Monachium tego lata z pewnością musi się jeszcze konkretnie wzmocnić na kilku pozycjach, jeśli chce myśleć nie tylko o mistrzostwie Niemiec oraz triumfie w krajowym pucharze, ale także o wygranej w Lidze Mistrzów. Przede wszystkim mówi się w tym kontekście o transferach do ofensywny.

Od jakiegoś czasu spekuluje się o tym, że nowym piłkarzem Die Roten może zostać Luis Diaz. Skrzydłowy Liverpoolu łączony był przez długi czas z Barceloną, ale teraz ma być o krok do Bayernu. To jednak nie koniec celów tego klubu. Według informacji przekazanych przez niemiecki dziennik „Bild”, Bayern Monachium chciałby także pozyskać Xaviego Simonsa. Holender grający dla RB Lipsk to gwiazdor ligi i wzbudza zainteresowanie innych ekip. On sam jednak woli trafić do Premier League.

22-letni ofensywny pomocnik w minionym sezonie rozegrał dla RB Lipsk w sumie 33 mecze, w których zdobył 11 goli oraz zanotował osiem asyst. Pomimo młodego wieku na koncie ma on występy w PSV oraz PSG, a także 28 gier w reprezentacji Holandii. Obecnie Simons wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro.

