Inter Mediolan rozgląda się za wzmocnieniami w tyłach. Nerazzurri mogą sięgnąć po byłego gracza FC Barcelony. Zainteresowanie włoskiego zespołu wzbudził Oscar Mingueza z Celty Vigo - donosi "L'Interista".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Oscar Mingueza wzmocni Inter Mediolan?

Inter Mediolan idzie jak burza w rozgrywkach Serie A, ale zakończył już przygodę w europejskich pucharach. Nerazzurri zaliczyli kompromitujący dwumecz z Bodo/Glimt i pożegnali się z Ligą Mistrzów na etapie 1/16 finału. Teraz uwaga podopiecznych Cristiana Chivu jest skupiona wyłącznie na najbliższym meczu. W niedzielny wieczór dojdzie do ich starcia derbowego z AC Milanem.

Tymczasem z obozu Interu Mediolan napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Nie jest żadną tajemnicą, że wicemistrzowie Włoch chcą latem wzmocnić defensywę. Serwis „L’Interista” zdradza, że włoski zespół może sięgnąć po bardzo ciekawą opcję. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Oscar Mingueza z Celty Vigo, który w przeszłości reprezentował barwy FC Barcelony.

Włoska prasa zaznacza, że Hiszpan jest bardzo ciekawą opcją dla Interu Mediolan. Defensor jest wszechstronnym zawodnikiem, który może grać nie tylko na boku obrony. Na kontrakt zawodnika z obecnym pracodawcą wygasa wraz z końcem czerwca. Nerazzurri mogą zatem sięgnąć po darmowy transfer.

Oscar Mingueza w trwającej kampanii rozegrał 33 spotkania we koszulce Celty Vigo. Hiszpański defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył pięć asyst.