Inter ruszy po piłkarza Liverpoolu. Poważne zainteresowanie

08:44, 28. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Źródło:  Corriere dello Sport

Inter Mediolan już myśli o letnich wzmocnieniach. Jak się okazuje, Nerazzurri mogą przeprowadzić transfer prosto z Liverpoolu. Włosi chcą bowiem wypożyczyć Giovanniego Leoniego - przekazuje "Corriere dello Sport".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Giovanni Leoni wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan przeżywa trudne chwile. Podopieczni Cristiana Chivu zmierzają co prawda po tytuł mistrza Serie A, ale w miniony wtorek pożegnali się w kompromitujący sposób z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Nerazzurri okazali się bowiem gorsi w dwumeczu od Bodo/Glimt. Władze ze Stadio Giuseppe Meazza już myślą o kolejnym sezonie, szukając odpowiednich wzmocnień.

Letnim celem Interu Mediolan jest sprowadzenie nowych defensorów. Tyły Nerazzurrich są już wiekowe, przez co klub szuka młodszych zawodników, którzy zastąpią zarówno Francesco Acerbiego jak i Stefana de Vrija. Jak się okazuje, wicemistrzowie Włoch mogą przeprowadzić interesujący ruch. Dziennik „Corriere dello Sport” zdradził, że mediolańczycy chcą wypożyczyć Giovanniego Leoniego z Liverpoolu.

Utalentowany włoski defensor latem trafił do drużyny Arne Slota. Zawodnik jeszcze jednak nie pokazał swojego potencjału, ponieważ nabawił się poważnej kontuzji. Inter Mediolan być może wychodzi z założenia, że The Reds będą chcieli wypożyczyć swojego gracza, aby odbudował formę. Niewątpliwie byłby to bardzo ciekawy ruch.

Giovanni Leoni rozegrał jedno spotkanie w koszulce Liverpoolu. 19-latek zmaga się z kontuzją więzadeł kryżowych. Przewidywany powrót do treningów młodego Włocha jest zaplanowany na początek września.

