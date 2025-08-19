Inter wycofał się z transferu gwiazdora! Miał dość czekania

Inter zakończył negocjacje z Atalantą w sprawie Ademoli Lookmana. Według "Sky Sport" klub z Mediolanu wycofał się z rozmów, co może zmusić napastnika do pozostania w Bergamo.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter zmienił plany transferowe i zrezygnował z Lookmana

Inter nie sprowadzi Ademoli Lookmana. Rozmowy z Atalantą zostały ostatecznie przerwane, a decyzja miała zostać już przekazana klubowi z Bergamo. Mediolańczycy skupili się na innych celach, finalizując jednocześnie odejście Nikoli Zalewskiego.

Jak podaje „Sky Sport”, w sprawie Lookmana panował zastój od dwóch tygodni. Inter oferował 45 milionów euro wraz z bonusami, ale propozycja została odrzucona. Atalanta nie podała konkretnej kwoty oczekiwanej za zawodnika, co sprawiło, że rozmowy się załamały. Media spekulowały, że La Dea żąda około 55 mln euro. Sytuację potwierdził także Fabrizio Romano, dodając, że informacja zostanie wkrótce przekazana agentowi piłkarza.

Inter zmienił swoje priorytety transferowe. Zamiast napastnika, sztab trenerski Cristiana Chivu wskazał na potrzebę wzmocnienia środka pola. Nerazzurri złożyli już ofertę za Manu Kone, ale Roma nie chce rozstawać się z francuskim pomocnikiem mimo kwoty przekraczającej 40 milionów euro.

Dla Lookmana z kolei oznacza to niepewną przyszłość. Nigeryjczyk pozostaje w konflikcie z Atalantą i od kilku dni nie pojawia się na treningach w Zingonii. Jeśli nie znajdzie się zagraniczny klub gotowy spełnić oczekiwania finansowe, piłkarz może być zmuszony do pozostania w Bergamo przynajmniej do zimowego okna transferowego. W obecnej sytuacji może nawet zostać odsunięty od składu.

