Zalewski w nowym klubie. Oficjalne potwierdzenie

Nicola Ianuale/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski zaprezentowany

Gdy wydawało się, że Nicola Zalewski „znalazł swoje miejsce na ziemi’ i jest nim Mediolan – w końcu Inter wykupił go z Romy. Jednak okazało się, że Polak nie będzie kontynuował kariery na Giuseppe Meazza i po raz kolejny zmieni klubowe barwy. Wahadłowy opuszcza Nerazzurrich, ale zostaje w Italii.

Pozyskanie 23-latka oficjalnie potwierdziła Atalanta. Ekipa z Bergamo zapewniła sobie jego usługi na zasadzie transferu definitywnego. W nowym zespole Zalewski będzie występował z numerem 59 na koszulce, a więc z takim samym, jak w Romie i Interze.

Dla 29-krotnego reprezentanta Polski to trzeci zespół w Serie A. Wychowanek Romy rozegrał 123 spotkania w seniorskiej ekipie Giallorossich, natomiast w barwach Interu udało mu się zanotować 17 meczów. Teraz przenosi się do Atalanty, gdzie będzie występował pod okiem Ivana Juricia, z którym miał okazję przez dwa miesiące (wrzesień-listopad 2024) pracować w Rzymie.