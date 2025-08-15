Inter Mediolan wykazuje zainteresowanie Manu Kone. Do transferu środkowego pomocnika jednak nie dojdzie. AS Roma nie chce pozbywać się swojej gwiazdy - przekazuje Gianluca Di Marzio.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Manu Kone

Manu Kone nie dla Interu Mediolan

Inter Mediolan już za nieco ponad tydzień rozpocznie zmagania w nowym sezonie Serie A. Podopieczni Cristiana Chivu będą mieli trudne wyzwanie, ponieważ w pierwszej kolejce zagrają przed własną publicznością z Torino. Wicemistrzowie Włoch jeszcze nie zamknęli kadry na zbliżającą się kompanię. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Nerazzurri chcą pozyskać Manu Kone.

Tymczasem aktualne informacje w sprawie potencjalnych przenosin pomocnika AS Romy do Interu Mediolan przekazuje Gianluca Di Marzio. Otóż okazuje się, że na Stadio Giuseppe Meazza obejdą się smakiem. Do transferu reprezentanta Francji nie dojdzie. Giallorossi zablokowali bowiem odejście swojej gwiazdy.

Jeśli AS Roma nie podjęłaby takiej decyzji, to między klubami ciągnęłyby się długie negocjacje. Giallorossi wyceniły bowiem Manu Kone na 50 milionów euro. Takiej kwoty jednak nie miał zamiaru płacić Inter Mediolan. Ostatecznie do negocjacji nie dojdzie, a francuski pomocnik nie zmieni barw klubowych.

Manu Kone trafił do AS Romy w ubiegłym roku. Dotychczas reprezentant Francji rozegrał 45 spotkań w barwach Giallorossich. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.