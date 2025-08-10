Inter Mediolan lada moment zakończy współpracę z Sebastiano Esposito. Włoski napastnik pozostanie jednak w Serie A. A jego nowym pracodawcą zostanie Cagliari Calcio - informuje Nicolo Schira.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Sebastiano Esposito zostanie zawodnikiem Cagliari Calcio

Inter Mediolan w letnim okienku zamierza jeszcze wzmocnić ofensywę. Celem Nerazzurrich jest sprowadzenie Ademoli Lookmana. Piłkarz Atalanty Bergamo odrzucił już możliwość dołączenia do Arsenalu. Wicemistrzowie Włoch zatem są na dobrej drodze, aby pozyskać Nigeryjczyka. Na Stadio Giuseppe Meazza już robione jest miejsce dla 27-latka.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Inter Mediolan dopiął już odejście napastnika. Z zespołem Nerazzurrich lada moment pożegna się Sebastiano Esposito. Włoski snajper zasili szeregi Cagliari Calcio, które od kilku tygodni pracowało nad tym wzmocnieniem. Koszt przyjścia 23-latka na Sardynię wyniesie 4,5 miliona euro.

Sebastiano Esposito jest zawodnikiem o ogromnym potencjale. Wie to doskonale Inter Mediolan. Włoski dziennikarz zdradził, że wicemistrzowie Serie A zapewnili sobie 40% kwoty od przyszłej sprzedaży napastnika. Warto również zaznaczyć, że umowa Włocha z Cagliari Calcio będzie obowiązywała do 30 czerwca 2030 roku.

W minionym sezonie Sebastiano Esposito reprezentował barwy Empoli, do którego trafił na wypożyczenie. Włoch w barwach zespołu ze Stadio Carlo Castellani rozegrał 37 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 10 trafień, a także dwie asysty.