Ademola Lookman wybrał. Napastnik odrzucił ofertę z Premier League

Ademola Lookman jasno określił swoje priorytety. Według serwisu sportal.it, napastnik Atalanty odrzucił ofertę z Arsenalem i zdecydowanie chce przenieść się do Interu.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Arsenal odrzucony przez Ademolę Lookmana

Atalanta Bergamo jest zdecydowana na sprzedaż Ademoli Lookmana już tego lata,. Wszystko wskazuje na to, iż zawodnik jest coraz bliżej transferu do Interu Mediolan. Skrzydłowy złożył prośbę o zmianę klubu. Na ten moment działacze Atalanty pozostają nieugięci i jasno określili swoje warunki, oczekując za Nigeryjczyka minimum 50 milionów euro.

27-latek wciąż nie dołączył do obozu przygotowawczego drużyny, czekając na ofertę, która spełni oczekiwania klubu z Lombardii. Inter, prowadzony przez Cristiana Chivu, złożył już pierwszą propozycję. Co ciekawe, Arsenal był gotów zaoferować nawet 52 miliony euro, jednak napastnik zdecydowanie odrzucił możliwość przenosin do Premier League, chcąc wyłącznie dołączyć do Nerazzurrich.

Lookman ma już ustalone warunki indywidualnego kontraktu z Interem, dlatego teraz wszystko zależy od władz klubu z Mediolanu. Ademola Lookman to jedna z największych gwiazd Atalanty w ostatnich latach. Do włoskiego klubu trafił w 2022 roku z Lipska. W sezonie 2024/2025 strzelił 20 goli i zanotował siedem asyst w 40 meczach.

Obecna umowa Lookmana obowiązuje do czerwca 2027 roku. Nigeryjczyk od dłuższego czasu jest myśli w Interze. Snajper ma już za sobą nieudaną przygodę z angielskim futbolem, kiedy występował w Evertonie, Leicester City. Od trzech sezonów jest czołowym strzelcem na poziomie Serie A.