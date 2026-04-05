Inter rusza po bramkarza z Premier League. Włosi przyspieszają negocjacje

Inter od dłuższego czasu jest zainteresowany bramkarzem Tottenhamu Hotspur. Według portalu CalcioMercato.it, Włosi przygotowują się do przyspieszenia działań ws. Guglielmo Vicario.

Guglielmo Vicario na radarze Interu

Inter Mediolan znajduje się w decydującym momencie sezonu. Piłkarze prowadzeni przez Cristiana Chivu zajmują pierwsze miejsce w tabeli Serie A i mają sześć punktów przewagi nad Milanem. Nerazzurri odpadli już z Ligi Mistrzów, ale wciąż rywalizują w Pucharze Włoch. W półfinale mierzą się z Como 1907, a w pierwszym starciu padł bezbramkowy remis.

Włoski gigant aktywnie poszukuje następcy doświadczonego Yanna Sommera. Według doniesień CalcioMercato.it, dyrektor sportowy klubu z bliska przygląda się Guglielmo Vicario, obecnie bramkarzowi Tottenhamu Hotspur. 29-letni Włoch jest wyceniany na 15-20 milionów euro. Golkiper w ostatnich latach udowodnił swoją wartość w Premier League od czasu transferu z Empoli w 2023 roku.

Według doniesień, również Juventus Turyn monitoruje sytuację Vicario. Obecna sytuacja Tottenhamu w Premier League, który walczy o utrzymanie, może sprawić, że włoski bramkarz będzie otwarty na powrót do Serie A. Roberto De Zerbi planuje wprowadzenie stylu gry skoncentrowanego na budowaniu akcji od tyłu, co stawia dodatkowe wymagania wobec bramkarza w zakresie podań.

Choć Vicario imponuje między słupkami, jego precyzja podań może budzić wątpliwości w kontekście nowego systemu menedżera. W obecnym sezonie włoski bramkarz rozegrał 43 mecze we wszystkich rozgrywkach, zachowując przy tym 13 czystych kont.