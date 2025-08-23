Inter Mediolan w letnim okienku może stoczyć walkę z Paris Saint-Germain o transfer. Na celowniku wicemistrzów Włoch znalazł się właśnie Yusuf Akcicek z Fenerbahce - informuje "Corriere dello Sport".

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Yusuf Akcicek wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan w poniedziałkowy wieczór rozpocznie zmagania w nowym sezonie Serie A. Przeciwnikiem Nerazzurrich wówczas będzie Torino. Klub ze Stadio Giuseppe Meazza ma pracowite lata, ale władze klubu chcą jeszcze w ostatnich dniach letniego okienka transferowego wzmocnić skład. Ostatnio udało im się osiągnąć porozumienie z Andym Dioufem z RC Lens.

Jak się okazuje, Inter Mediolan planuje jeszcze wzmocnić defensywę. Dziennik „Corriere dello Sport” przekazuje, że Nerazzurri mogą sięgnąć po posiłki z Turcji. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Yusuf Akcicek, który na co dzień reprezentuje barwy Fenerbahce. 19-latek jest również celem transferowym Paris Saint-Germain.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan złożył już oficjalną ofertę za Yusufa Akcicka. Na stole Fenerbahce pojawiła się propozycja wynosząca 16 milionów euro. Turcy jednak prawdopodobnie nie zgodzą się jeszcze na odejście defensora. Ich wycena 19-latka wynosi bowiem 20 milionów euro. Czas pokaże, czy Nerazzurri finalną poprawią ofertę.

Yusuf Akcicek jest wychowankiem Fenerbahce. Dotychczas 19-latek rozegrał 27 spotkań w seniorskich barwach drużyny. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.