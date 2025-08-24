Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Juventus i Inter z ofertą pozyskania Ilkaya Gundogana

Ilkya Gundogan w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym zdecydował się na powrót do Manchesteru City. Odejście Niemca z FC Barcelony wówczas odbiło się szerokim echem. Doświadczony pomocnik był kluczowym zawodnikiem The Citizens w kiepskiej kampanii. Jednak obecnie 34-latek nie znajduje się w planach Pepa Guardioli i wkrótce ma zmienić otoczenie.

Jak się okazuje, Ilkay Gundogan nie ma zamiaru czekać i wraz ze swoim otoczeniem zaczął szukanie nowego zespołu. W tej sprawie bardzo ciekawe informacje przekazuje dziennik „Tuttosport”. Otóż niemiecki weteran chciałby spróbować swoich sił w Serie A. W tym cel wraz ze swoimi agentami zaoferowali się Juventusowi oraz Interowi Mediolan.

Włoscy dziennikarze zdradzili, że Nerazzurri całkowicie wykluczyli możliwość pozyskania Ilkaya Gundogana. Inaczej do tej sprawy podchodzi Stara Dama. Turyńczycy są chętni na pozyskanie Niemca, ale z negocjacjami nie mają zamiaru się spieszyć. Warto zaznaczyć, że zawodnik The Citizens jest gotowy rozłożyć swoje wynagrodzenie na dwa lata, aby trafić na boiska Serie A.

Ilkay Gundogan dotychczas rozegrał 358 spotkań w koszulce Manchesteru City. Niemiec może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 65 trafień, a także 47 asyst.