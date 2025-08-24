Gundogan zaoferowany dwóm klubom. Chce spróbować sił w tej lidze

15:43, 24. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttosport

Ilkay Gundogan wkrótce opuści Manchester City. Niemiec tymczasem chce spróbować swoich sił w Serie A. Pomocnik został zaoferowany Juventusowi oraz Interowi Mediolan - przekazuje "Tuttosport".

Ilkay Gundogan
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Juventus i Inter z ofertą pozyskania Ilkaya Gundogana

Ilkya Gundogan w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym zdecydował się na powrót do Manchesteru City. Odejście Niemca z FC Barcelony wówczas odbiło się szerokim echem. Doświadczony pomocnik był kluczowym zawodnikiem The Citizens w kiepskiej kampanii. Jednak obecnie 34-latek nie znajduje się w planach Pepa Guardioli i wkrótce ma zmienić otoczenie.

Jak się okazuje, Ilkay Gundogan nie ma zamiaru czekać i wraz ze swoim otoczeniem zaczął szukanie nowego zespołu. W tej sprawie bardzo ciekawe informacje przekazuje dziennik „Tuttosport”. Otóż niemiecki weteran chciałby spróbować swoich sił w Serie A. W tym cel wraz ze swoimi agentami zaoferowali się Juventusowi oraz Interowi Mediolan.

Włoscy dziennikarze zdradzili, że Nerazzurri całkowicie wykluczyli możliwość pozyskania Ilkaya Gundogana. Inaczej do tej sprawy podchodzi Stara Dama. Turyńczycy są chętni na pozyskanie Niemca, ale z negocjacjami nie mają zamiaru się spieszyć. Warto zaznaczyć, że zawodnik The Citizens jest gotowy rozłożyć swoje wynagrodzenie na dwa lata, aby trafić na boiska Serie A.

Ilkay Gundogan dotychczas rozegrał 358 spotkań w koszulce Manchesteru City. Niemiec może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 65 trafień, a także 47 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Tiago Djalo
Juventus pożegna niechcianego zawodnika? Jest zainteresowanie
Davide Frattesi
Reprezentant Włoch zamieni Serie A na Premier League? Potęga szykuje ofertę
Massimiliano Allegri
Milan zrezygnował z Boniface’a. Nowy cel wytypowany