Inter odrzucił 45 mln euro za napastnika. Napoli nadal szuka zastępcy Lukaku

Napoli musi znaleźć nowego napastnika po kontuzji Romelu Lukaku. Według włoskich mediów klub interesuje się kilkoma opcjami w Serie A, a Inter odrzucił już ofertę 45 mln euro za Francesco Pio Esposito.

Antonio Conte

Napoli rozgląda się za napastnikiem. Kean, Dovbyk i Esposito na liście

Napoli znalazło się w trudnym położeniu po tym, jak Romelu Lukaku wypadł z gry na kilka tygodni z powodu poważnej kontuzji uda. Partenopei muszą błyskawicznie znaleźć nowego napastnika, a na ich celowniku znalazło się kilku zawodników występujących w Serie A.

Jak poinformował „Sky Sport”, jednym z kandydatów jest Artem Dovbyk. Z kolei dziennik „Il Mattino” donosi, że mistrzowie Włoch rozważają niespodziewaną ofertę za Moise Keana z Fiorentiny, który w ostatnich tygodniach stał się jedną z kluczowych postaci reprezentacji Włoch.

Według „SportMediaset” i „TMW” szczególnie poważnie brany pod uwagę jest Francesco Pio Esposito. Napoli miało już złożyć za 20-letniego napastnika Interu propozycję w wysokości 45 mln euro. Nerazzurri nie zamierzają jednak pozbywać się jednego ze swoich największych talentów i odrzucili ofertę bez wahania.

W mediach pojawiają się także inne nazwiska. Na liście życzeń Napoli znajduje się między innymi Rasmus Hojlund z Manchesteru United, choć jego transfer wydaje się trudny do zrealizowania. Z kolei we wtorkowy wieczór portal „Football Italia” poinformował, że Partenopei obserwują także Tolu Arokodare z Genku, który może stać się jedną z alternatyw w ostatnich dniach okna transferowego.

