Douglas Luiz żegna się z Juventusem. Zaplanowano testy medyczne

Juventus i Nottingham Forest osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Douglasa Luiza. Według Fabrizio Romano Brazylijczyk już w czwartek ma przejść testy medyczne w Anglii.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Nottingham Forest finalizuje transfer Douglasa Luiza

Juventus pożegna się z Douglasem Luizem już po jednym sezonie. Brazylijczyk, sprowadzony do Turynu latem ubiegłego roku, nie spełnił pokładanych w nim nadziei i wymusił na klubie rozmowy w sprawie odejścia. Teraz pomocnik wraca do Premier League, gdzie zwiąże się kontraktem z Nottingham Forest.

Douglas Luiz od końcówki poprzednich rozgrywek jasno dawał do zrozumienia, że jego celem jest powrót na angielskie boiska. Jak poinformował Fabrizio Romano, od początku wskazywał właśnie na Nottingham Forest jako klub, w którym chciałby kontynuować karierę. W ostatnich dniach naciskał na Juventus, aby doprowadzić do finalizacji rozmów.

Transfer został uzgodniony na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, uzależnionym od liczby występów piłkarza. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, angielski klub i tak będzie miał prawo pierwokupu. Turyńczycy zaakceptowali ofertę, która opiewa na około 33 miliony euro.

Douglas Luiz trafił do Juventusu z Aston Villi za 50 milionów euro. Był częścią dużej operacji finansowej, która miała ustabilizować budżet klubu. Zaledwie 13 miesięcy później Bianconeri sprzedają go jednak ze stratą.

Jeśli wszystkie formalności zostaną sfinalizowane, Brazylijczyk poleci jeszcze dziś do Anglii. Według Fabrizio Romano jutro ma przejść badania medyczne, po których podpisze kontrakt z Nottingham Forest.

