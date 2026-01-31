Inter odbił się od drzwi. Transfer skrzydłowego się oddala

Inter Mediolan rozpoczął negocjacje w sprawie transferu Moussy Diaby'ego z Al-Ittihad. Fabrice Hawkins poinformował jednak, że saudyjski klub odrzucił ofertę Nerazzurrich za francuskiego pomocnika.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Al-Ittihad blokuje transfer Moussy Diaby’ego

Inter Mediolan pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Włoch w bieżącym sezonie. Nerazzurri są liderem tabeli Serie A i mają pięć punktów przewagi nad drugim w zestawieniu Milanem. Władze klubu pracują nad wzmocnieniami składu przed decydującą fazą rozgrywek.

W ostatnich dniach Fabrizio Romano informował, że włoski gigant prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Moussy Diaby’ego z Al-Ittihad. 26-letni francuski skrzydłowy latem 2024 roku opuścił Aston Villę i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej za 60 milionów euro.

W obecnym sezonie Diaby rozegrał 24 spotkania w barwach saudyjskiego klubu, zdobył trzy bramki i dołożył 11 asyst. Plan Interu zakładał wypożyczenie zawodnika z opcją wykupu opiewającą na około 35 milionów euro. Jak podawano, sam piłkarz miał już zaakceptować warunki kontraktu zaproponowane przez Nerazzurrich.

Negocjacje napotkały jednak poważną przeszkodę. Jak informuje Fabrice Hawkins, Al-Ittihad zdecydowanie odrzucił ofertę Interu. Saudyjski klub zgodzi się na odejście Diaby’ego wyłącznie w przypadku transferu definitywnego, wyceniając zawodnika na około 40 milionów euro. Al-Ittihad nie zamierza schodzić ze swoich oczekiwań finansowych.

Do zamknięcia zimowego okna transferowego w Serie A pozostały zaledwie kilka dni, a Inter nie planuje znacząco podnosić swojej oferty. W tej sytuacji Moussa Diaby najprawdopodobniej pozostanie w Al-Ittihad, z którym jest związany kontraktem obowiązującym do lata 2029 roku.