Lorenzo Pellegrini wierny AS Romie

Jak pisaliśmy wcześniej Inter Mediolan miał na celowniku Lorenzo Pellegriniego. Zainteresowanie 28-latkiem wykazywało także Napoli. Jednak wydaje się, że zawodnik nie przejdzie do żadnego z tych zespołów. Co więcej, woli on przedłużyć kontrakt z AS Romą.

Nerazzurri monitorowali sytuację pomocnika, którego kontrakt z klubem obowiązuje do połowy 2026 roku.

Reprezentant Włoch to zawodnik, który mógłby podnieść jakość środka pola w drużynie Simone Inzaghiego. Mimo to Inter prawdopodobnie będzie musiał obejść się smakiem w wyścigu o jego podpis.

Według doniesień ofensywny pomocnik zamierza kontynuować swoją przygodę z Giallorossimi. Choć docenia zainteresowanie ze strony Interu i Napoli, woli pozostać w stolicy Włoch. Pellegrini jest kluczowym zawodnikiem Romy i nie zamierza opuszczać swojej drużyny.

W bieżącym sezonie rozegrał 30 spotkań, w których strzelił trzy bramki i zanotował tyle samo asyst. Wychowanek prawie przez całą karierę występował w Romie. Jedynie w latach 2015-2017 grał w US Sassuolo. W barwach Giallorossich zagrał dotychczas w 312 spotkaniach, w których strzelił 56 goli i zaliczył 59 asyst.

