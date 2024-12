Piotr Zieliński wkrótce może zyskać poważnego konkurenta do miejsca w podstawowym składzie. Inter Mediolan bowiem poważnie interesuje się Lorenzo Pellegrinim z AS Romy - informuje "Corriere della Sera".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan faworytem w wyścigu o Lorenzo Pellegriniego

Przed sezonem Piotr Zieliński zdecydował się rozpocząć nowy rozdział w piłkarskiej karierze. Reprezentant Polski opuścił SSC Napoli i dołączył do Interu Mediolan. Nerazzurri mają mocno opakowany środek pola, więc Simone Inzaghi często rotuje składem. 30-latek z Ząbkowic Śląskich na ten moment nie ma pewnego miejsca w wyjściowym składzie mistrzów Italii.

Jak się okazuje, Piotr Zieliński lada moment może zyskać kolejnego konkurenta do walki o podstawową jedenastkę. Z informacji przekazanych przez „Corriere della Sera” wynika, że Inter Mediolan może pozyskać reprezentanta Italii. Na ich celowniku znalazł się Lorenzo Pellegrini, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy.

Lorenzo Pellegrini przeżywa trudne miesiące, podobnie jak cały zespół Giallorossich, przez co może zdecydować się na zmianę zespołu. Reprezentant Włoch wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Jednak wspomniane źródło przekazuje, że to właśnie Inter Mediolan obecnie prowadzi w wyścigu o jego podpis.

W obecnym sezonie Lorenzo Pellegrini rozegrał 19 spotkań w koszulce AS Romy. W tym czasie były gracz Sassuolo zdołał raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia Włocha na 14 milionów euro.