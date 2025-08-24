Inter Mediolan w ostatnich dniach okienka może pożegnać Mehdiego Taremiego. Przyszłość Irańczyka może być pisana w PSV Eindhoven. Holendrzy właśnie prowadzą rozmowy w sprawie transferu - donosi "Sky Sport Italia".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Mehdi Taremi blisko PSV Eindhoven

Inter Mediolan już w poniedziałek rozpocznie swoje zmagania w nowym sezonie Serie A. W pierwszej kolejce podopiecznych Cristiana Chivu czeka trudne wyzwanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Torino. Letnie okienko transferowe wciąż trwa, a Nerazzurri jeszcze nie zamknęli kadry na nową kampanię. Ostatnie doniesienia sugerują, że Włosi będą chcieli wzmocnić jeszcze defensywę. Na ich celowniku znalazł się Yusuf Akcicek z Fenerbahce.

Tymczasem inne bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje „Sky Sport Italia”. Otóż lada moment Nerazzurri mogą przeprowadzić transfer wychodzący. Klub może opuścić Mehdi Taremi. Irański napastnik znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań PSV Eindhoven. Holendrzy prowadzą właśnie rozmowy z przedstawicielami 33-latka.

PSV Eindhoven nie zwróciło się jeszcze do Interu Mediolan. Holendrzy zapewne w pierwszej kolejności chcą poznać stanowisko Mehdiego Taremiego. Irański gwiazdor nie znajduje się w planach wicemistrzów Włoch, przez co Nerazzurri mogą nie robić problemu w kwestii przeprowadzki zawodnika do Eredivisie.

Mehdi Taremi dotychczas rozegrał 43 spotkania w koszulce Interu Mediolan. Statystyki strzeleckie reprezentanta Iranu nie są godne pochwały. Udało mu się bowiem tylko trzykrotnie wpisać na listę strzelców.