W trakcie letniego okna transferowego Inter Mediolan może wzmocnić się w defensywie

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że na radarze Nerazzurrich znalazł się Kim Min-jae

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 60 milionów euro

Kim Min-jae na liście życzeń Interu Mediolan

Inter Mediolan w ofensywie wygląda aktualnie bardzo solidnie. Niemniej wzmocnienia drużyny będą potrzebne w obronie. Tym bardziej że niejasna jest przyszłość takich graczy jak Francesco Acerbi czy Stefan De Vrij.

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że lider Serie A może się wzmocnić w defensywie kosztem giganta Bundesligi. Na celowniku Interu znalazł się Kim Min-jae.

Południowokoreański zawodnik trafił do Bayernu Monachium z SSC Napoli za 50 milionów euro. Na dzisiaj wygląda na to, że sternicy niemieckiej ekipy niechętnie podchodzą do pomysłu sprzedaży zawodnika. Realny scenariusz może dotyczyć ewentualnego wypożyczenia Kima.

61-krotny reprezentant Korei Południowej to jednak nie jedyny cel mediolańskiej ekipy. Na radarze Interu są też Chris Smalling z AS Romy i Konstantinosa Mavropanos, broniący barw West Ham United.

