Inter Mediolan zamierza dokonać zmian na pozycji obrońcy. Jak się okazuje, Nerazzurri mogą sięgnąć po ligowego rywala. Na ich radarze znalazł się Tarik Muharemović z Sassuolo - donosi Ekrem Konur.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Tarik Muharemović łączony z Interem Mediolan

Inter Mediolan od początku sezonu zmaga się z problemami. W szczególności w tyłach. Defensywa Nerazzurrich spisuje się poniżej oczekiwań, o czym najlepiej świadczy liczba straconych goli. W przyszłym roku wicemistrzowie Serie A planują dokonać zmian na pozycji środkowego obrońcy. Zarówno Francesco Acerbi jak i Stefan de Vrij mają swoje lata, więc klub szuka ich następców.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje Ekrem Konur. Otóż Nerazzurri wytypowali już jednego z kandydatów do wzmocnienia defensywy. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Italii znalazł się Tarik Muharemović, który na co dzień reprezentuje barwy Sassuolo. 22-latek swoje pierwsze piłkarskie kroki we Włoszech stawiał w akademii Juventusu.

Jak się okazuje, Inter Mediolan nie jest jednym zespołem, który interesuje się Tarikiem Muharemoviciem. Defensor Sassuolo znajduje się również na celownikach SSC Napoli, AC Milanu oraz… Juventusu. Reprezentant Bośni i Hercegowiny wzbudza zatem spore zainteresowanie wśród czołowych zespołów Serie A.

Tarik Muharemović w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań w koszulce Sassuolo. Defensor nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć podczas rywalizacji ligowej przeciwko Lazio.